с чего всё началось

Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Политика Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

Происшествия Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Энергетика Годовая чистая прибыль «Газпром нефти» может вырасти на 9% EBITDA, по нашим оценкам, увеличилась до 165 млрд руб. (+6% кв/кв, -1% г/г), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1 пп кв/кв до 26%, отразив отрицательный лаг экспортной пошлины, и улучшение параметров демпфирующей составляющей отрицательного акциза во 2К19.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

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Политика Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.

Политика Зеленский в разговоре с Макроном призвал собрать «нормандский формат» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Франции Макроном вновь предложил срочно встретиться лидерам стран "нормандского формата".

Общество Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 14 человек Власти Афганистана раскрыли число погибших в результате взрыва, прогремевшего у полицейского участка в Кабуле.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

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