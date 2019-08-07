Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕСRT на русском 06:29
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
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с чего всё началось
По его словам, которые приводит издание Die Welt, последние санкционные проекты США в первую очередь навредят предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария.REGNUM07:27
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В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики Евросоюза
Комсомольская правда07:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Политика
Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Энергетика
Годовая чистая прибыль «Газпром нефти» может вырасти на 9%
EBITDA, по нашим оценкам, увеличилась до 165 млрд руб. (+6% кв/кв, -1% г/г), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1 пп кв/кв до 26%, отразив отрицательный лаг экспортной пошлины, и улучшение параметров демпфирующей составляющей отрицательного акциза во 2К19.
Обновлено в 10:35
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Политика
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский в разговоре с Макроном призвал собрать «нормандский формат»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Франции Макроном вновь предложил срочно встретиться лидерам стран "нормандского формата".
Обновлено в 10:03
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 14 человек
Власти Афганистана раскрыли число погибших в результате взрыва, прогремевшего у полицейского участка в Кабуле.
Обновлено в 08:10
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Футбол
Краснодар — Порту 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:08
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Космос
Петербургские астрономы уточнили строение Млечного пути
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26