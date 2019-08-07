Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕСRT на русском 06:29
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
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с чего всё началось
По его словам, которые приводит издание Die Welt, последние санкционные проекты США в первую очередь навредят предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария.REGNUM07:27
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В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики Евросоюза
Комсомольская правда07:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
Обновлено в 18:45
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Авто
УАЗ сделал машину для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 05:10
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с протестами Токио по поводу визита на Курильские острова премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 13:51
Культура
Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего
В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Политика
Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Культура
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Авто
Уникальный суперкар Ferrari Sergio продадут на аукционе
Американский аукционный дом Gooding & Company выставит на продажу уникальный суперкар Ferrari Sergio, подготовленный итальянским кузовным ателье Pininfarina.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено в 18:47