с чего всё началось

Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Кино Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Происшествия В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Экономика «Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.

Экономика Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

ЖКХ В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Здоровье В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.

Политика Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с протестами Токио по поводу визита на Курильские острова премьер-министра Дмитрия Медведева.

Культура Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.

Политика Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.

Общество В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.

Культура RT в седьмой раз номинировали на Emmy Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Авто Уникальный суперкар Ferrari Sergio продадут на аукционе Американский аукционный дом Gooding & Company выставит на продажу уникальный суперкар Ferrari Sergio, подготовленный итальянским кузовным ателье Pininfarina.

Технологии Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.