Политика
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»Аргументы и Факты 10:11
Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики Евросоюза
Комсомольская правда07:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Финансы
Курс юаня опустился к доллару еще на 0,7%
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7%, причиной этому стало ослабление китайской валюты до минимума с декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 01:24
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Общество
В Московском зоопарке поселился первый «кошачий медведь»
"Кошачьим медведем" бинтуронга называют в том числе из-за характерного голоса, напоминающего мяуканье домашней кошки.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Футбол
Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков чартерным рейсом прилетал в Верону и провёл в городе целый день, утверждает Futbol Arena.
Обновлено в 09:11
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Финансы
Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет
Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет Желтый металл подорожал на фоне конфликта США и Китая.
Обновлено в 10:40
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп назвал Федрезерв проблемой США
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
Как пишут "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел России, задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, так как Киев не платит взносы с 2014 года.
Обновлено в 01:20
Технологии
Российский самолет на водородной тяге презентуют на МАКС-2019
Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына от Влада Топалова
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года.
Обновлено в 07:41