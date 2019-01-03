Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Газета.Ru
07:19

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией. Таким образом он ответил на призывы своих коллег и политиков "поставить Россию на место любыми способами". Журналист очень беспокоят такие призывы, которые звучат в западных СМИ.
Газета.Ru07:19

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Германия признала, что в войне с Россией невозможно победить

ТК Звезда08:20

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Газета.Ru07:19

В Германии признали, что в войне с Россией невозможно победить

URA.Ru06:51

Журналист из ФРГ признал Россию непобедимой

News.ru07:58

«Война, в которой невозможно победить»: немецкий журналист предостерегает от военного конфликта с Россией

Народные новости03:18

«Вы что, думаете, они не повторят это еще раз?»: в Германии заявили о невозможности победы в войне с Россией

ФАН03:09

"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам

Царьградвчера в 14:15
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Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Обновлено в 04:25
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца

Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным.
Обновлено в 08:39
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Обновлено 01 января в 11:39
Происшествия

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 37

В МЧС сообщили, что специалистами, работающими на месте взрыва многоэтажного дома в Магнитогорске, извлечено тело еще одного погибшего.
Обновлено в 01:07
Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Политика

Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России

Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 07:26
Общество

Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 06:00
Общество

В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось

Обновлено в 07:00
Происшествия

Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания

Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Культура

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Общество

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Хоккей

Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ

Во втором полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Финляндии, обыгравшие Швецию и Канаду. Они начнут свой матч в 4:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер

Обновлено вчера в 15:15
Финансы

Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года

На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Спорт

Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет

Обновлено в 07:15
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Кино

Ушел из жизни мультипликатор Disney Дон Ласк

Обновлено вчера в 23:41
Энергетика

Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай

Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено в 08:55
Происшествия

Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:38
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