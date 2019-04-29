В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибуналГазета.Ru 07:11

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Политика Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Технологии Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.

Общество Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.

Общество Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв высказался, что акции протеста, митинги и забастовки, создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона.

Кино 99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).

Транспорт Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Происшествия Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Футбол Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Общество В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Технологии «Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Политика На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.

Общество Шесть изменений, которые ожидают учеников России Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.

Наука В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.

Политика Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Политика США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей» Сенат США проведет слушания по кибербезопасности и контролю над «Интернетом вещей» во вторник, 30 апреля.

Транспорт Режим работы шести станций метро изменится вечером 29 апреля По Красной площади в рамках репетиции сегодня пройдет более 130 единиц колесной и гусеничной техники.