Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибуналГазета.Ru 07:11
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала. Об этом он рассказал сайту kp.ru.
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Немецкий политик: «Материалов для международного трибунала о военных преступлениях Порошенко достаточно уже сейчас»
Комсомольская правдавчера в 16:50
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Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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