В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибуналГазета.Ru 07:11

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

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