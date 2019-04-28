Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Музыка
Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 17:41
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Футбол
«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:32
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Общество
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал одно из самых маленьких в мире пасхальных яиц - на грифеле автоматического карандаша.
Обновлено в 02:58
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Фролов хочет отобрать половину квартиры у дочери Началовой
Отец покойной Юлии Началовой Виктор сообщил, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов требует от 12-летней Веры Алдониной, дочери певицы, половину квартиры в центральной части Москвы.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Культура
Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей
Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
Обновлено в 05:02
Политика
The National Interest предлагает США план примирения с Россией
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено в 05:47