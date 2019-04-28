В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

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