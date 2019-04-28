Политика

В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Косачев не видит перспектив у предложенного ФРГ плана по Донбассу

РИА Новости07:08

Предложенную в ФРГ стратегию по Донбассу осудили в Совфеде

News.ru07:08

Эксперт оценил предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу

RT на русском04:06

Немецкие депутаты предложили новую стратегию по Донбассу

РБК02:03

В бундестаге собираются оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Газета.Ru02:20

В Германии призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

URA.Ru00:25

Либералы Германии хотят направить на Украину больше полицейских для миссии EUAM

ТАССвчера в 05:28
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Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка

Обновлено вчера в 14:40
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Политика

В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Футбол

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Путешествия

Группа россиян застряла в китайском аэропорту

Обновлено в 06:53
Футбол

Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Автоспорт

Дэвидсон: Квяту нечего терять — в таком состоянии гонщик выдаёт лучший пилотаж

Было бы интересно сравнить Квята с кем-то более опытным, как, например, когда он выступал бок о бок с Даниэлем Риккардо.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Политика

Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие

Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек

Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол

Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»

Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Автоспорт

Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Общество

Летний сезон откроется в парках 1 мая

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

В Москву возвращаются ночные заморозки

Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Происшествия

Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу города Поуэй в американском штате Калифорния.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Происшествия

«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Наука

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
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