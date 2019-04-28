Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Наука
Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Футбол
«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Путешествия
Группа россиян застряла в китайском аэропорту
Обновлено в 06:53
Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Автоспорт
Дэвидсон: Квяту нечего терять — в таком состоянии гонщик выдаёт лучший пилотаж
Было бы интересно сравнить Квята с кем-то более опытным, как, например, когда он выступал бок о бок с Даниэлем Риккардо.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»
Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили
Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Общество
Летний сезон откроется в парках 1 мая
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Москву возвращаются ночные заморозки
Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Происшествия
Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу города Поуэй в американском штате Калифорния.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59