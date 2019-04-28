Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42
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Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Наука
Ученые: За 50 лет число умерших на Facebook может превысить количество живущих
В течение следующих 50 лет число аккаунтов мертвых пользователей на просторах Facebook может превысить количество профилей живых юзеров.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Футбол
Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:22
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 29 апреля – 5 мая: тяга к алкоголю и лжи
Уже в конце апреля из-за влияния Тельца многие приобрели излишне динамичную форму, из-за чего некоторые ломкие корпорации закачаются, как при землетрясении.
Обновлено в 05:30
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Экономика
Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Свежая голова
Все говорили: чтобы не навредить здоровью, нужно сократить их употребление.
Обновлено в 13:58
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате
Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Обновлено в 18:30
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Что делать при аневризме головного мозга?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено в 18:04
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено в 12:10