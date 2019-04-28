Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42
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Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
Комсомольская правда08:20
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Общество
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Политика
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