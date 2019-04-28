Политика

В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Сергей Цеков
Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42

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