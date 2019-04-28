Политика

В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Сергей Цеков
Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42

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В Совфеде сочли бесперспективным предложенный в Германии план по Донбассу

РБК12:54

В Германии призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

URA.Ru00:25

Сенатор назвал абсурдной идею Германии о поддержке Украины давлением на Россию

РЕН ТВ08:51

В России оценили предложенную в Германии стратегию по Донбассу

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Предложенную в ФРГ стратегию по Донбассу осудили в Совфеде

News.ru07:08

Эксперт оценил предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу

RT на русском04:06

В Совфеде отреагировали на «новую стратегию» бундестага по Донбассу

Газета.Ru11:25
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Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу

В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено 26 апреля в 17:45
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Авто

Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина

Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Хоккей

Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео

Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Автоспорт

Даниэль Риккардо: Я запаниковал

Гран При Азербайджана закончился для Даниэля Риккардо вторым подряд сходом.
Обновлено в 11:29
Автоспорт

Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн

Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 11:25
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
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