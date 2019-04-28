Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42
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Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии
Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено 26 апреля в 17:45
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Авто
Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина
Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Хоккей
Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео
Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Автоспорт
Даниэль Риккардо: Я запаниковал
Гран При Азербайджана закончился для Даниэля Риккардо вторым подряд сходом.
Обновлено в 11:29
Автоспорт
Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн
Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 11:25
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07