Политика
В Германии предложили новую стратегию по ДонбассуRT на русском 02:41
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Если бы немецкие депутаты руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то, прежде всего, их интересовало бы настроение самих жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Сергей Цеков, украинский политикНародные новости 06:42
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Происшествия
Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон»
«Неизвестный в Ростовской области застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты», - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ МВД.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Единоборства
Исмаилов напал на Минеева в Турции
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга
Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона-2018/19 и участие в Лиге чемпионов.
Обновлено в 12:03
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Как изменилась Соня Кузьмина
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Мы выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике»
«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Наука
Ученые: За 50 лет число умерших на Facebook может превысить количество живущих
В течение следующих 50 лет число аккаунтов мертвых пользователей на просторах Facebook может превысить количество профилей живых юзеров.
Обновлено вчера в 12:05
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено 26 апреля в 12:26
Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44