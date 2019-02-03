В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за УралГазета.Ru 10:40

По мнению члена Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера и депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха, перемещение всех ракет 9М729 за Урал позволит сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого хотят выйти США.

В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за Урал

Происшествия Число жертв ДТП с автобусом в Калужской области выросло до четырех Напомним, сегодня под Калугой перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого на тот момент находились почти пятьдесят человек, в том числе болеет тридцати детей.

Происшествия В центре Москвы произошел пожар в жилом доме В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Здоровье Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.

Общество В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.

Происшествия В Калифорнии самолет врезался в жилые дома По данным издания, самолет врезался в жилые дома в городе Йорба-Линда. Как отмечается, после падения самолет взорвался.

Происшествия У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.

Происшествия Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.

Музыка Ушел из жизни российский рэпер Децл Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.

Происшествия В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.

Авто Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.

Экономика Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Политика Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

Происшествия В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Авто Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.

Общество В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.

Технологии Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк» Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.

Авто Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Происшествия В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.