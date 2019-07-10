Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под ПрохоровкойГазета.Ru вчера в 22:21
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.
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с чего всё началось
Памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо немедленно снести, так как никакого крупного сражения там не было, а Красная армия не победила, заявил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt.Известиявчера в 21:26
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