с чего всё началось

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

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