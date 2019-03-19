В Германии потребовали изгнать из страны посла СШАРадио Голос Балтии 11:33

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

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