В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов ИранаГазета.Ru 05:27

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана.

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Политика Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.

Гаджеты Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone Выпуск игр компания не осуществляет с 2008 года, то есть это первая игра для iPhone за последние 10 лет.

Политика Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Политика США отзовут своего посла на Украине Соединённые Штаты решили отозвать из Украины своего посла Мари Йованович. В своей нынешней должности она пробудет до 20 мая.

Общество В России упростят правила установления инвалидности Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.

Общество Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Политика Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировали в Раде Инаугурация Зеленского намечена на 19 мая. Верховная рада уже зарегистрировала соответствующее постановление.

Здоровье Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.

Происшествия Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.

Музыка В июне легендарная группа KISS даст концерт в Санкт-Петербурге Легендарная группа KISS выступит в Санкт-Петербурге 11 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медиакомпании PMI.

Происшествия В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".

Общество Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.

Здоровье В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит Дети в возрасте двух и семи лет были госпитализированы с подозрением на вирусный клещевой энцефалит, еще три жителя Екатеринбурга проходят лечение от боррелиоза.

Происшествия У берегов Испании спасли более 200 мигрантов Гражданская Гвардия и Служба спасения на море Испании спасли более 200 нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках добраться до европейских берегов.

Политика Правительство упростит получение вида на жительство в России Правительство России во вторник, 7 мая рассмотрит несколько законопроектов, которые должны упростить получения разрешения на временное проживание и вида на жительство на территории России.

Спорт Шипулин хочет, чтобы за допинг наказывали уголовно Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.