Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов ИранаГазета.Ru 05:27
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана.
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Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
СК оглашает возможные причины катастрофы в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone
Выпуск игр компания не осуществляет с 2008 года, то есть это первая игра для iPhone за последние 10 лет.
Обновлено в 05:23
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Политика
США отзовут своего посла на Украине
Соединённые Штаты решили отозвать из Украины своего посла Мари Йованович. В своей нынешней должности она пробудет до 20 мая.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Футбол
Арбитр Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ в следующем сезоне
Обновлено в 05:36
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировали в Раде
Инаугурация Зеленского намечена на 19 мая. Верховная рада уже зарегистрировала соответствующее постановление.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Музыка
В июне легендарная группа KISS даст концерт в Санкт-Петербурге
Легендарная группа KISS выступит в Санкт-Петербурге 11 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медиакомпании PMI.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов
По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18
Общество
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею
Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Здоровье
В Екатеринбурге у двоих детей подозревают клещевой энцефалит
Дети в возрасте двух и семи лет были госпитализированы с подозрением на вирусный клещевой энцефалит, еще три жителя Екатеринбурга проходят лечение от боррелиоза.
Обновлено в 06:24
Происшествия
У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Гражданская Гвардия и Служба спасения на море Испании спасли более 200 нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках добраться до европейских берегов.
Обновлено в 07:18
Политика
Правительство упростит получение вида на жительство в России
Правительство России во вторник, 7 мая рассмотрит несколько законопроектов, которые должны упростить получения разрешения на временное проживание и вида на жительство на территории России.
Обновлено в 07:25
Спорт
Шипулин хочет, чтобы за допинг наказывали уголовно
Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.
Обновлено в 02:47
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24