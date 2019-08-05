Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательствеРИА Новости 07:21
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
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Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Путин заявил, что ликвидация ДРСМД может возобновить гонку вооружений
Президент России Владимир Путин выразил опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено 02 августа в 08:48
Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено в 14:09
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Политика
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Спартак» шуточно предложил обменять Шюррле на Кулика
Обновлено в 13:58
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 10:27
Кино
В прокат может выйти фильм, снятый на смартфон
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о расставании с женой
Андрей Григорьев-Апполонов поделился подробностями о расставании с супругой. Вокруг певца в последнее время возникают самые разные слухи.
Обновлено в 11:46
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.
Обновлено в 12:52
Футбол
Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
Обновлено в 14:19
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей в России
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей.
Обновлено в 10:24