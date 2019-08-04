В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

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