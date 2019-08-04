Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательствеИзвестия вчера в 15:53
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
ТАСС04 августа в 10:14
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Обама призвал изменить закон об использовании оружия
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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