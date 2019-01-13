Политика
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»Lenta.ru17:23
Заместитель председателя СДПГ Ральф Стегнер напомнил про послевоенные года в Германии, отметив, что время верховных комиссаров в Германии прошло. 13 января стало известно, что Гренель разослал компаниям письма, в которых попросил рассмотреть опасность «Северного потока-2».
Lenta.ru17:23
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с чего всё началось
«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — цитирует Der Spiegel замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази.RT на русском13:36
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Происшествия
Раненный ножом мэр Гданьска находится в критическом состоянии
Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.
Обновлено в 16:31
Политика
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»
В парламенте Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренеля, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции разорением
Президент США Дональд Трамп в твиттере пригрозил Турции экономическими мерами.
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
Обновлено в 10:19
Космос
Причиной отказа «Спектра-Р» могла стать космическая радиация
Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:38
Космос
Грузовой корабль Dragon покинул МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 19:15
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.
Обновлено в 18:15
Космос
Источник рассказал о возможных изменениях программы полетов к МКС
Программа полета МКС может быть скорректирована для организации в сентябре десятидневного визита на станцию первого космонавта из ОАЭ, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Шереметьево закрыли взлетно-посадочную полосу из-за ЧП с самолетом
В аэропорту Шереметьево закрыли одну взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за инцидента с самолетом авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы ВПП.
Обновлено в 08:39
Теннис
Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open
Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Обновлено в 20:29
Происшествия
В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке
Обновлено в 17:58
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Общество
Умер актер Евгений Радомысленский
Обновлено в 11:52
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Общество
В Египте студентку отчислили из университета за объятия с женихом
В Египте студентку университета аль-Азхар исключили из университета после того, как в сети появилось видео, в котором она обнимается с женихом, пишет Ahram.
Обновлено в 20:12
Политика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Марсель» и «Монако» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1
«Марсель» дома сыграл вничью с «Монако» в 20-м туре французской Лиги 1.
Обновлено в 16:53
Политика
На Украине составили рейтинг предателей
Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Обновлено в 20:09
Общество
Суд вернул иск Золотова к Навальному
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен истцу.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Политика
Партия АдГ предложила Германии выйти из Евросоюза
На съезде в г. Риза немецкая партия „Альтернатива для Германии“ АдГ включила в план своей программы для выборов в Европарламент весной этого года пункт о возможном выходе ФРГ из ЕС, если блок не будет расформирован в надлежащее время.
Обновлено в 20:20
Общество
Вывезенные из России белухи гибнут в океанариумах Китая
По словам Воронцовой, океанариумы в Китае «растут как грибы», их уже 60, при этом специалистов по обращению с морскими животными, а также соответствующих условий для содержания в них нет.
Обновлено в 20:12
Экономика
«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
Обновлено в 19:09
Спорт
Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе
Обновлено в 09:52