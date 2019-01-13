с чего всё началось

Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.

Политика Политика Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.

Политика Политика На Украине оценили вероятность войны с Россией Вероятность начала войны между Украиной и Россией минимальна, считает ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

Армия и оружие Армия и оружие США захотели ослабить влияние России в Арктике

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос» В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Политика Политика WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.

Политика Политика В Венесуэле задержали главу парламента страны Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо.

Политика Политика Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал президенту США Дональду Трампу временного восстановить работу правительства страны.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.

Политика Политика Экс-глава СБУ собрался баллотироваться в президенты Украины Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко написал в своем фейсбуке, что он начал готовить пакет документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.

Политика Политика Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов Партия «Белорусский народный фронт» призвала ограничить вещание российских телеканалов на территории Белоруссии.

Политика Политика В Греции задержали 20 человек перед выступлением Ципраса Полиция Греции задержала 20 человек возле Дворца Музыки, где в воскресенье вечером выступит премьер-министр Алексис Ципрас, сообщает Афинское агентство новостей.