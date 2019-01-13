Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниямREGNUM14:58
Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
REGNUM14:58
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с чего всё началось
«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — цитирует Der Spiegel замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази.RT на русском13:36
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Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:53
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 11:51
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Спорт
Российские биатлонисты во второй раз за день выиграли эстафету
Обновлено в 10:04
Авто
Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Общество
Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский
Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Спорт
Ленинградка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону
Обновлено в 07:11
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Политика
На Украине составили рейтинг предателей
Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Футбол
«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»
13 января между коллективами «Барселона» и «Эйбар» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 14:21
Политика
Программа АдГ включает пункт о возможности выхода ФРГ из ЕС
В ФРГ правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу к выборам в Европарламент.
Обновлено в 13:12
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы
Около 400 человек эвакуировали из-за возгорания в здании в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 15:13
Единоборства
Нэйт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова «ссыкуном»
Американский боец UFC Нэйт Диас в Twitter отреагировал на комментарий Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, где тот написал, что ирландец будет вечно «жить с позором».
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Магнитогорске отыскали хозяйку квартиры, где мог произойти взрыв
Обновлено в 07:15
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Москве водитель «угнал» свою машину с эвакуатора
В Москве водитель эвакуированного автомобиля совершил опасный маневр, чтобы получить свою машину назад. Видео инцидента появилось в сети.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Япония собирается создать ударные самолеты электронной войны
Ударные наступательные самолеты электронной войны могут скоро появится на вооружении Японии, пишет газета Yomiuri.
Обновлено в 00:29