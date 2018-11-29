Политика

В Германии открыли расследование из-за поставки турбин в Крым
Газета.Ru
10:04

В Гамбурге ведется расследование в отношении троих сотрудников Siemens, работающих в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Reuters. Прокуратура подозревает их в нарушении правил эмбарго Европейского союза (ЕС). Работников подозревают в поставке семи газовых турбин в Крым, сообщает агентство.
Газета.Ru10:04

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В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин

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Lenta.ru08:03

Spiegel: в ФРГ идет следствие из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens

ТАСС07:33
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