Общество
В Германии отказались считать героями жертв блокады ЛенинградаLenta.ru вчера в 23:41
По словам журналистки, после разгрома фашистской армии обе стороны предпочитали не упоминать о том, что блокада Ленинграда — геноцид жителей. Вместо этого они представляли жертв героями, мужественно сопротивлявшихся врагам.
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с чего всё началось
Пользователи Сети выразили возмущение и резко раскритиковали статью немецкой журналистки Зильке Бигальке для газеты Süddeutsche Zeitung, в которой она осуждает героизацию блокады Ленинграда и обвиняет РФ в «акценте на национальной гордости, а не на памяти».Известиявчера в 22:17
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Спорт
Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Bloomberg: Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд
Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globo со ссылкой на пожарные службы страны.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Трамп подписал документ о возобновлении работы правительства
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели до 15 февраля, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США
Обновлено вчера в 22:13
Технологии
NYT: Цукерберг собирается объединить Facebook, Instagram и WhatsApp
Глава компании Facebook Марк Цукерберг собирается объединить мессенджеры Facebook, Instagram и WhatsApp общей системой обмена сообщениями, пишет газета The New York Times со ссылкой сразу на четыре знакомых с этой идеей источника.
Обновлено вчера в 20:18
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Двое работников, мужчина и женщина, погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в субботу ТАСС глава района Роман Задорожин.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в жилом доме в Москве
Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось
Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Национальное рейтинговое агентство сменило гендиректора
Алексей Богомолов 25 января стал генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Свидетеля по делу Никиты Белых призвали в СКР
В суде Руслан Цуканов выступал в качестве свидетеля стороны обвинения, подтверждая, что обвиняемый Белых контактировал с господином Судгаймером.
Обновлено вчера в 17:35
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 12:58
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено вчера в 09:21
Кино
«ВКонтакте» начнет публиковать отрывки новых книг от «Эксмо»
Популярная социальная сеть «ВКонтакте» разрешит своим пользователям первыми ознакомиться с отрывками из еще не вышедших книг от издательства «Эксмо».
Обновлено вчера в 22:50
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 07:30
Наука
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Обновлено 23 января в 09:19
Культура
Чубайсу вручили «Золотую маску»
Торжественное открытие исторического здания театра проходит в Татьянин день, который в дореволюционной Москве традиционно отмечали в здании ресторана "Эрмитаж" на Трубной площади, где теперь располагается "Школа современной пьесы".
Обновлено вчера в 20:17
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено вчера в 17:18
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено вчера в 13:16
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 10:34
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Получен самый детальный на сегодня снимок Ultima Thule
Космический аппарат NASA «New Horizons» передал на Землю самое четкое на сегодня изображение объекта пояса Койпера 2014 MU69, также известного как Ultima Thule, которое было получено 1 января 2019 года всего за 7 минут до максимального сближения зонда с астероидом.
Обновлено вчера в 01:24