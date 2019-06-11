Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских именТАСС 04:53
Немецкий женский журнал Wunderweib опубликовал список русских имен, которые редакция посчитала самыми красивыми. Всего издание выделило 10 имен: пять женских и пять мужских.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Названы семь важных фактов о гипертонии
Специалисты рассказали о семи важных фактах про гипертонию, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 12:37
Экономика
Отток капитала из России вырос вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти в два раза — до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Обновлено в 11:07
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с гужевой повозкой в Чувашии
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский ушел с заседания Конституционного суда по роспуску рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул заседание Конституционного суда страны по роспуску Верховной рады, пишет во вторник, 11 июня, ТАСС.
Обновлено в 07:12
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты
HTC представила недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой
Компания HTC провела презентацию, на которой представила недорогой смартфон Desire 19+.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Спорт
Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Кино
Nintendo Direct на Е3 2019 — собираем все анонсы и новости
Обновлено в 11:37
Происшествия
Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, разбился на трассе М-4 "Дон". Мужчина рулил транспортом ногами.
Обновлено в 00:16
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Автоспорт
Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады
Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Политика
Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины
Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.
Обновлено вчера в 23:18