Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских именТАСС 04:53

Немецкий женский журнал Wunderweib опубликовал список русских имен, которые редакция посчитала самыми красивыми. Всего издание выделило 10 имен: пять женских и пять мужских.
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В соцсетях оценили немецкий рейтинг самых красивых русских имен

URA.Ru04:06

Эксперт прокомментировал немецкий рейтинг самых красивых русских имен

РИА Новости09:08

Россияне прокомментировали немецкий рейтинг самых красивых русских имен

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Пользователи Сети прокомментировали рейтинг самых красивых русских имен

Газета.Ru10:44

Немецкий журнал составил список самых красивых русских имен

РБК01:29

Немецкий журнал назвал десять самых красивых русских имён

RT на русском01:01

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Известиявчера в 23:07
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Космос

В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Названы семь важных фактов о гипертонии

Специалисты рассказали о семи важных фактах про гипертонию, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 12:37
Экономика

Отток капитала из России вырос вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти в два раза — до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Обновлено в 11:07
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с гужевой повозкой в Чувашии

Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский ушел с заседания Конституционного суда по роспуску рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул заседание Конституционного суда страны по роспуску Верховной рады, пишет во вторник, 11 июня, ТАСС.
Обновлено в 07:12
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

HTC представила недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой

Компания HTC провела презентацию, на которой представила недорогой смартфон Desire 19+.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Кино

Nintendo Direct на Е3 2019 — собираем все анонсы и новости

Обновлено в 11:37
Происшествия

Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, разбился на трассе М-4 "Дон". Мужчина рулил транспортом ногами.
Обновлено в 00:16
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

Обновлено в 10:04
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Обновлено в 09:16
Автоспорт

Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады

Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Политика

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.
Обновлено вчера в 23:18
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