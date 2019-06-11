Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских именТАСС 04:53

Немецкий женский журнал Wunderweib опубликовал список русских имен, которые редакция посчитала самыми красивыми. Всего издание выделило 10 имен: пять женских и пять мужских.
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