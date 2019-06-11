Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских именТАСС 04:53
Немецкий женский журнал Wunderweib опубликовал список русских имен, которые редакция посчитала самыми красивыми. Всего издание выделило 10 имен: пять женских и пять мужских.
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Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Обновлено вчера в 11:15
Космос
В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей
Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено в 05:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Культура
Москвичи бросились скупать книгу Алексиевич о Чернобыле
Столь резкий рост популярности книги связан с выходом американо-британского мини-сериала «Чернобыль», который стал самым популярным в истории по версии пользователей IMDB и вызвал много споров.
Обновлено в 06:40
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев»
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Путешествия
Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров
Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Обновлено в 06:42
Политика
Стала известна зарплата пресс‐секретаря Зеленского
Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского по итогам конкурса.
Обновлено в 06:03
Спорт
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина заявил о рейдерском захвате
Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова.
Обновлено в 05:49
Авто
50-летний Datsun 240Z ушел с молотка за 125 тысяч долларов
На аукционе Bring A Trailer был продан один из самых дорогих раритетных автомобилей — серийный Datsun 240Z 1970 модельного года.
Обновлено в 00:49
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Спорт
Россию лишили руководящих постов в IAAF
Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:39
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»
В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
Обновлено в 03:47
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21