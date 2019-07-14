с чего всё началось

Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта. Такое заявление в интервью Deutschlandfunk сделал бывший министр ведомства канцелера Германии Рональд Пофалла.

Футбол Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую Футболист довел число трофеев до 40 и стал самым титулованным футболистом в истории.

Кино Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Происшествия Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Общество Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.

Футбол Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой» Всегда старался следить и за „Тамбовом“ и за „Балтикой“. Тем более что в „Тамбове“ у меня много друзей.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Общество The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии» ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».

Шоу-бизнес Жена футболиста Артема Дзюбы живет в условиях патриархата Супруга одного из самых популярных футболистов России Артема Дзюбы Кристина призналась, что живет как самая обыкновенная семейная женщина, обходится без прислуги и сама воспитывает двух сыновей.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Футбол Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.

Футбол Себальос может остаться в «Реале» В прошлом сезоне Себальос провел 23 матча в Ла Лиге за «Реал» и забил 3 мяча.

Технологии «Ростелеком» и «Ростех» оцифруют медицину Компании создали совместный бизнес «Ростелеком» и «Ростех» создали СП «Цифромед» для развития медицинских информационных систем.

Происшествия Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.

Спорт На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".