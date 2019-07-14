Политика
В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2»Газета.Ru 03:25
Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта. Такое заявление в интервью Deutschlandfunk сделал бывший министр ведомства канцелера Германии Рональд Пофалла.
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с чего всё началось
О перспективах «Северного потока — 2» рассказал в интервью Deutschlandfunk глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» и бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.Телеканал 360°вчера в 23:59
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