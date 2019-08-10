с чего всё началось

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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Здоровье Диетолог назвал идеальный завтрак для похудения Малина и клубника содержат клетчатку, которая приводит к потере веса. Диетолог рассказал, что малина и клубника помогают при похудении.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.

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Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Армия и оружие Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.

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Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

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Футбол Галицкий назвал крутой работу Шаронова Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.