Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТОГазета.Ru 02:54

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
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"Если посмотреть на вещи с объективной точки зрения и говорить, как есть, - подчеркнул в эфире
 YouTube-канала "Союз блогеров Украины" немецкий политолог, - я не могу представить ни при каких обстоятельствах, что такое государство, как Украина, присоединится к НАТО и Евросоюзу".
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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