Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТОГазета.Ru 02:54
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
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с чего всё началось
"Если посмотреть на вещи с объективной точки зрения и говорить, как есть, - подчеркнул в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" немецкий политолог, - я не могу представить ни при каких обстоятельствах, что такое государство, как Украина, присоединится к НАТО и Евросоюзу".Царьградвчера в 21:50
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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