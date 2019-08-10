с чего всё началось

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

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Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.