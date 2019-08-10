Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕСИзвестия вчера в 19:56
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. Об этом 10 августа он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».
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Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.
— Александр Рар, немецкий журналистURA.Ru вчера в 22:26
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В Германии объяснили, почему Украина напрасно надеется на вступление в Евросоюз
Московский Комсомолец00:21
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:24, Вашингтон
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