Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. Об этом 10 августа он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Происшествия В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.

Музыка Участник BTS выпустил клип на английском языке Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear.

Музыка Сегодня: Оскару Кучере - 45 39 лет актрисе Доминик Суэйн.44 года актёру Кейси Аффлеку.50 лет певице Таните Тикарам.55 лет назад умер автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг (1908-1964).

Экономика Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

Здоровье Названы лучшие натуральные средства для похудения Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Авто Сколько можно ездить, если горит датчик «Проверьте масло» в авто? Фото: www.drive2.ru Даже если вы ухаживаете за своим автомобилем и регулярно проходите ТО, уровень масла постепенно снижается и через 5 — 7 тысяч км после обращения в автомастерсткую на панели приборов может загореться лампочка в виде масленки.

Политика Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Армия и оружие Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Единоборства Кунченко потерпел первое поражение в карьере Российский боец единогласным решением судей уступил бразильцу Гилберту Бернсу на турнире UFC Fight Night 156 в Монтевидео (Уругвай) - 28-29, 28-29, 28-29.