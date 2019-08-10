Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕСИзвестия 19:56
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. Об этом 10 августа он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».
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Время было упущено. Расширения Европейского Союза на восток не будет. На Украине это должны понимать.
— Александр Рар, немецкий журналистРоссийская газета 22:35
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