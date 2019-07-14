Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»Известия вчера в 23:22
Европа не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», потому что он необходим ей. Такое мнение высказал глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
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Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
FT: Пекин запретил главе Гонконга уходить в отставку
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подать рапорт об отставке, но в Пекине не поддержали ее намерение, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года
Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Кино
Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Энергетика
Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США
Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:35
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Наука
Ученые призвали людей есть насекомых
Обновлено в 00:24
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Энергетика
Нефть дешевеет на новостях из Китая
Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
СМИ: в Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки
Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся в понедельник забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 02:14
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17