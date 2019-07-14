Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»Известия вчера в 23:22

Европа не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», потому что он необходим ей. Такое мнение высказал глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
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Aktuality (Словакия): россиянам не удастся отрезать Украину. Пока (Aktuality)

ИноСМИвчера в 17:27

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Известиявчера в 23:22

Немецкий экс-министр отметил неизбежность «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 23:04

Немецкий экс-министр объяснил, почему «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новостивчера в 22:42

В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru01:30

Рональд Пофалла: «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить

Московский Комсомолецвчера в 16:07

Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

RT на русском13 июля в 16:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

FT: Пекин запретил главе Гонконга уходить в отставку

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подать рапорт об отставке, но в Пекине не поддержали ее намерение, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года

Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Кино

Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»

Обновлено вчера в 09:39
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США

Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:35
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Наука

Ученые призвали людей есть насекомых

Обновлено в 00:24
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Тела четверых рыбаков из перевернувшейся лодки нашли на Чукотке

Обновлено в 02:26
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Энергетика

Нефть дешевеет на новостях из Китая

Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

СМИ: в Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся в понедельник забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 02:14
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
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