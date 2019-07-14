Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»Известия вчера в 23:22
Европа не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», потому что он необходим ей. Такое мнение высказал глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
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с чего всё началось
О перспективах «Северного потока — 2» рассказал в интервью Deutschlandfunk глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» и бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.Телеканал 360°вчера в 23:59
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