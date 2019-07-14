с чего всё началось

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Политика ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам на три месяца Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на три месяца ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

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