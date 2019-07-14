Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»Известия вчера в 23:22

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.
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с чего всё началось
О перспективах «Северного потока — 2» рассказал в интервью Deutschlandfunk
 глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» и бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
Телеканал 360°вчера в 23:59

Подробнее о событии

В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru01:30

Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

RT на русском13 июля в 16:34

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Известиявчера в 23:22

Немецкий экс-министр объяснил, почему «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новостивчера в 22:42

Aktuality (Словакия): россиянам не удастся отрезать Украину. Пока (Aktuality)

ИноСМИвчера в 17:27

Рональд Пофалла: «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить

Московский Комсомолецвчера в 16:07

В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2»

Газета.Ru03:25
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Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам на три месяца

Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на три месяца ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Культура

Исполнилось 95 лет со дня рождения хореографа Махмуда Эсамбаева

15 июля народному артисту СССР, создателю первой сольной танцевальной программы "Танцы народов мира" исполнилось бы 95 лет.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Экономика

Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Технологии

«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины

Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков

Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Наука

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено в 07:28
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве две женщины умерли в ванной

На севере Москвы в квартире обнаружены две погибших женщины.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:52
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Футбол

Белоус: Слуцкого протестировал психоаналитик, и Прохоров задумался о замене

Михаил Прохоров, бывший владельцем футбольного клуба "Москва", приглашал в команду психоаналитика и после тестирования главного тренера Леонида Слуцкого начал задумываться о его увольнении, заявил РИА Новости бывший президент столичного клуба Юрий Белоус.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Политика

Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Обновлено в 08:33
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

Обновлено в 08:40
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
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