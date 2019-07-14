с чего всё началось

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Музыка Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Космос Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Происшествия Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Спорт Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Происшествия Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Политика В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Транспорт Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Наука Самый большой айсберг в мире 2 года дрейфует к своей гибели Как говорит профессор Университета Суонси в Великобритании Лакман, при длине в 160 км и толщине всего в несколько сотен метров соотношение сторон айсберга A68 больше похоже на кредитную карту, чем на типичный айсберг.

Политика Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в ксенофобии Спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси в воскресенье обвинила президента страны Дональда Трампа в ксенофобии.