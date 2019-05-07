Политика

В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в БерлинКомсомольская правда вчера в 21:08

Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков. Сообщение об изменении планов главы Госдепартамента появилось непосредственно в день прибытия в ФРГ.
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В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

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REGNUMвчера в 19:58
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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