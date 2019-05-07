Политика
В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в БерлинКомсомольская правда вчера в 21:08
Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков. Сообщение об изменении планов главы Госдепартамента появилось непосредственно в день прибытия в ФРГ.
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Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Обновлено вчера в 20:10
Транспорт
В России официально разрешат укладывать асфальт в снег и дождь
В России внедряют новый госстандарт ремонта дорог, разрешающий укладывать асфальт в мороз, снег и дождь.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT
С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»
Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Технологии
Доставка из интернет-магазинов может стать дешевле в России
Стоимость доставки товаров из интернет-магазинов в России может снизиться на 5-10%.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Коломойский назвал срок возвращения на Украину
Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
На руднике «Удачный» в Якутии произошло загазирование
Система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике «Удачный» в траншейном штреке №8 горизонта -425м.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Наука
Ученые узнали, как долгие космические полеты влияют на мозг
Космонавтов обследовали до полетов на Международную космическую станцию (МКС), вскоре после возвращения оттуда и через семь месяцев пребывания на Земле.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»
Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова стать звездой
Среди учеников творческой мастерской певицы была и младшая дочь Бориса Немцова Соня, которую родила бывший секретарь политика Ирина Королева.
Обновлено вчера в 17:21