В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в БерлинКомсомольская правда вчера в 21:08

Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков. Сообщение об изменении планов главы Госдепартамента появилось непосредственно в день прибытия в ФРГ.

В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

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