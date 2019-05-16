Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопроводRT на русском 06:07

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
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Недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Газета.Ru07:35

Немецкие экологические активисты заблокировали строительство дополнительной трассы, продолжающей «Северный поток 2»

Эхо Москвы08:00

Эко-активисты забрались в трубу строящегося газопровода Eugal в Германии

Интерфакс07:06

Экоактивисты залезли в трубу «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13

В Германии протестующие против «Северного потока-2» залезли в трубопровод

Московский Комсомолец06:28

В Германии активисты забрались в газопровод, протестуя против «Северного потока - 2»

ТАСС06:22

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

RT на русском06:07
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Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

Обновлено в 06:13
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Хоккей

Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально

Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Авто

Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima

В эавгусте текущего года Kia, как ожидается, выпустит новую Optima, а также, вероятно, новый гибрид Optima.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Наука

В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города

Обновлено в 07:42
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская вместе с сыновьями отправилась на отдых в Турцию

В Белек артистка отправилась вместе с детьми – 7-летним Андреем и 5-месячным Григорием, для которого это первое в жизни путешествие.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Волочкова назвала длину своего шпагата

43-летняя Анастасия Волочкова открыла подписчикам длину своего шпагата — 2 метра и 20 см. «Ну придумайте что-нибудь еще обо мне», — попросила охочая до сплетен о себе дива.
Обновлено в 07:21
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Кино

Киану Ривз любит тачки, а мы любим Киану Ривза

Обновлено в 01:03
Здоровье

Среди пожилых россиян увеличилось число новых заражений ВИЧ

Среди россиян в возрасте от 50 до 60 лет увеличилась доля новых случаев заражения ВИЧ.
Обновлено в 04:41
Общество

Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей

По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Музыка

Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате

Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Общество

Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм

В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Intel попыталась подкупить нидерландский университет, чтобы скрыть информацию об уязвимости MDS

Исследователи кибербезопасности из Амстердамского свободного университета (VU), являющегося одним из ведущих научно-исследовательских университетов страны и входящего в число ведущих университетов Европы, утверждают, что компания Intel пыталась подкупить их, чтобы скрыть информацию о новейшей уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 04:07
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