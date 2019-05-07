Армия и оружие

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцахМойка78 02:05

Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер назвал слова советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о направлении американских авианосцев в Персидский залив «стотысячетонным блефом». Об этом он написал в своей статье.
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Контр‐адмирал России оценил ВМФ США

Телеканал 360°08:45

Немецкие СМИ назвали американские авианосцы «стотысячным блефом»

Life.ruвчера в 23:45

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Газета.Ru05:27

Идею отправки авианосца США к берегам Ирана посчитали бессмысленной из-за российских военных

URA.Ru05:26

Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

RT на русском02:36

Ирану предложили защититься от авианосцев США с помощью российских С-400 и Тор-М2

ФАН05:49

Авианосцы США назвали в ФРГ «стотысячетонным блефом»

News.ruвчера в 22:24
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Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100 в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
Обновлено в 08:12
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Здоровье

От укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина

По данным на 7 мая от укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина, в том числе 632 ребёнка.
Обновлено в 07:52
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Ловцу покемонов Руслану Соколовскому суд Петербурга смягчил наказание

Обновлено в 11:41
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Культура

Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Политика

Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине

7 мая в столице Германии должна была состояться встреча госсекретаря США Майка Помпео с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В Сирии исключили возможность террористов ИГ организованно вести войну

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) потеряли возможности самоорганизовываться для ведения войны в Сирии.
Обновлено в 09:14
Футбол

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 10:10
Политика

Лавров поставил на место журналиста CNN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова показала квартиру покойного отца

23 апреля состоялся решающий суд, в результате которого Милана Тюльпанова получила официальный развод с экс-футболистом и право единоличной опеки над сыном.
Обновлено в 11:00
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