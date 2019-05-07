Армия и оружие
В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцахМойка78 02:05
Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер назвал слова советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о направлении американских авианосцев в Персидский залив «стотысячетонным блефом». Об этом он написал в своей статье.
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