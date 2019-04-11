Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного праваГазета.Ru 02:41

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
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В Германии назвали санкции США нарушением международного права

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Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
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Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

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Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
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Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
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Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
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Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
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Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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В Греции появился на свет ребенок от трех родителей

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Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
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Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
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Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
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Обновлено в 07:28
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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
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Обновлено в 07:46
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В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
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Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести из-за схода поезда с рельсов

Грузовой состав перевернулся и врезался в деревенский жилой дом В провинции Хэнань в центральной части Китая грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов, шесть человек пропали без вести.
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Google Docs научился правильно редактировать документы MS Office

Да, невероятно, но факт — в официальном блоге разработчиков Google Docs сказано, что файлы, созданные в приложениях из пакета Microsoft Office, можно редактировать в Google Docs без преобразования, а также сохранять в майкрософтовском формате — то есть, отредактировав документ Office в Google Docs, вы затем сможете без проблем открыть его в Office и продолжить работу.
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Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
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