Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного праваГазета.Ru 02:41
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
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Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье
В Греции появился на свет ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:41
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Происшествия
Главный пилот «Аэрофлота» заплатит за попытку подкупа врача
Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести из-за схода поезда с рельсов
Грузовой состав перевернулся и врезался в деревенский жилой дом В провинции Хэнань в центральной части Китая грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов, шесть человек пропали без вести.
Обновлено в 00:26
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Google Docs научился правильно редактировать документы MS Office
Да, невероятно, но факт — в официальном блоге разработчиков Google Docs сказано, что файлы, созданные в приложениях из пакета Microsoft Office, можно редактировать в Google Docs без преобразования, а также сохранять в майкрософтовском формате — то есть, отредактировав документ Office в Google Docs, вы затем сможете без проблем открыть его в Office и продолжить работу.
Обновлено в 07:33
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Технологии
Bloomberg: пользователей голосового помощника от Amazon подслушивают
Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
Обновлено в 05:50