В Германии назвали санкции США нарушением международного праваГазета.Ru 02:41

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.

Общество Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 250 площадках Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно стали участниками пляжного шоу Джей Старретт и Кори Брукс снимали боксерскую тренировку на фоне моря для шоу «Ex On The Beach» («Экс на пляже»).

Политика ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.

Политика Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.

Здоровье Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Политика WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Футбол Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".

Футбол «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.

Общество Названы самые востребованные рабочие специальности в России По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

Политика В Судане произошел военный переворот Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Общество Студенты в России стали чаще списывать Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.

Наука Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.

Экономика «Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.

Армия и оружие Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Наука Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.

Авто Эксперты из Германии оценили российский бензин и дизтопливо Специалисты центра Automobil-Prüftechnik Landau (APL) оценили высокооктановый бензин АИ-95 и дизельное топливо, выпускаемые компанией «Газпром нефть».