Общество
Немцы назвали самые красивые русские именаВести.Ru 02:15
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib. По его мнению, девочкам больше всего подходят имена Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.
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Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Хуснуллин рассказал о проблеме при переходе на эскроу-счета в Москве
До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
Обновлено в 04:27
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре
Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.
Обновлено в 04:08
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Футбол
Дюпин назвал трех лучших футболистов РПЛ
Вратарь Юрий Дюпин, выступавший в прошедшем сезоне за «Анжи», назвал имена трех лучших футболистов российского чемпионата.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Политика
Путину доложили о деле Ивана Голунова
Пресс-секретарь Путина отметил, что президенту доложили о деле Голунова ещё в пятницу, 7 июня в Санкт-Петербурге, где в это время проходил Международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 07:51
Авто
После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название
Еще в минувшем году руководство концерна дало новое название суббренду Besturn. Теперь это Bestune (речь идет об авто, поставляемых в КНР).
Обновлено в 01:50