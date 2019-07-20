Политика

В Германии назвали бесполезными антироссийские санкцииDixiNews 07:58

Ограничения влияют, прежде всего, на саму Европу, уверен он. Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о бесполезности антироссийских санкций. Как сказал политик в эфире радио «Deutschlandfunk», санкции против России ведут лишь к тому, что Москва переориентирует экономику на взаимодействие с Китаем.
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Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk
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