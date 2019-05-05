Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавойИзвестия 08:22

Владимира Путина Штюрмер сравнил с царем, а Россию назвал «оплотом православия» и Третьим Римом, отмечает «Газета.ру». Журналист добавил, что, хочет того Запад или нет, ему придется пойти навстречу России, и лучше ему поторопиться.
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В Германии признали, что Россия вернула статус сверхдержавы. Западу придется идти навстречу «Третьему Риму»

URA.Ru09:29

В Германии рассказали о превращении России в сверхдержаву

ФАН09:05

В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву

Взгляд.ру03:34

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Газета.Ru08:40

В Германии окрестили Россию сверхдержавой

Lenta.ru06:17

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Известия08:22

Die Welt: Россия снова стала Россией — Западу придется пойти ей навстречу

Евразия Daily03:26
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Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Наука

Ученые сообщили о пользе ежедневного употребления шоколада

Исследователи из Италии провели эксперимент и определили, что ежедневное употребление шоколада благоприятно влияет на организм.
Обновлено 03 мая в 00:39
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Политика

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии

Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Общество

В Стокгольме в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в пятый раз состоялась в Стокгольме в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 08:47
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Технологии

Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G

Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

Обновлено в 06:42
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Культура

Путин вручил ордена работникам культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Конкурента дочери Алсу пригласили на британский Х-Фактор

Обновлено в 08:00
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Общество

«Бессмертный полк» запретили в Витебске

Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию после рождения ребенка

Супруга принца Гарри родилась в родилась и выросла в Лос-Анджелесе, поэтому после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать в Калифорнию.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Самолет с президентом Греции экстренно приземлился на Крите

Самолет с главой Греции Прокописом Павлопулосом вынужденно приземлился на Крите. Судно совершило посадку из-за штормовых ветров.
Обновлено в 07:23
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