Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавойИзвестия 08:22
Владимира Путина Штюрмер сравнил с царем, а Россию назвал «оплотом православия» и Третьим Римом, отмечает «Газета.ру». Журналист добавил, что, хочет того Запад или нет, ему придется пойти навстречу России, и лучше ему поторопиться.
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Армия и оружие
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Наука
Ученые сообщили о пользе ежедневного употребления шоколада
Исследователи из Италии провели эксперимент и определили, что ежедневное употребление шоколада благоприятно влияет на организм.
Обновлено 03 мая в 00:39
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии
Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
Общество
Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности
На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
В Стокгольме в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»
Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в пятый раз состоялась в Стокгольме в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 08:47
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Технологии
Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G
Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Конкурента дочери Алсу пригласили на британский Х-Фактор
Обновлено в 08:00
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Общество
«Бессмертный полк» запретили в Витебске
Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию после рождения ребенка
Супруга принца Гарри родилась в родилась и выросла в Лос-Анджелесе, поэтому после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать в Калифорнию.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Самолет с президентом Греции экстренно приземлился на Крите
Самолет с главой Греции Прокописом Павлопулосом вынужденно приземлился на Крите. Судно совершило посадку из-за штормовых ветров.
Обновлено в 07:23