Политика
В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от РоссииLenta.ru 20:36
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает шведское издание «Svenska Dagbladet».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Спорт
Александр Шлеменко: «Хотел бы выступить в UFC, но загадывать пока не буду. Есть хороший соперник в RCC»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко поделился планами на будущее.
Обновлено в 20:53
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков
По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли четыре человека
3 мая в результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено в 14:08
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС
Сайт НАСА сообщил о запуске с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
Обновлено в 03:53
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Футбол
«Интер» не смог обыграть «Удинезе»
«Удинезе» и «Интер» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Космос
Международная симуляция: Нью-Йорк лежит в руинах после удара астероида
Крупнейшие космические державы США, Европы, России, Китая и Японии решили построить шесть кинетических импакторов-зондов, предназначенных для удара по астероиду с целью изменения его траектории.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Японские истребители попытались перехватить два российских военных самолёта
Обновлено в 04:37
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 03:33
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Авто
«Траки» как искусство
Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15