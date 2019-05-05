Политика

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от РоссииLenta.ru 20:36

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает шведское издание «Svenska Dagbladet».
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В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

News.ru20:38

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Lenta.ru20:36

Svenska Dagbladet (Швеция): «Европа не может рассчитывать, что США защитят нас от Путина» (Svenska Dagbladet)

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РИА Новости18:35

Экс-глава МИД Германии рассказал, как «защитить» Прибалтику от России

Life.ru19:42
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Сайт НАСА сообщил о запуске с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
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Зигмар Габриэль
Немецкий политик
Немецкий политик, член СДПГ. Вице-канцлер Германии. Министр иностранных дел Германии. Премьер-министр земли Нижняя Саксония. Министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности. Председатель Социал-демократической партии Германии с 13 ноября 2009 года. Министр экономики и энергетики Германии.
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