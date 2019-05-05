В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от РоссииLenta.ru 20:36

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает шведское издание «Svenska Dagbladet».

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

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