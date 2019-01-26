В Германии намерены отказаться от угольной энергетики к 2038 годуRT на русском 15:33

Власти Германии приняли программу отказа от использования угля в энергетике к концу 2038 года. Об этом сообщает Deutsche Welle. Страна рассчитывает добиться таких результатов через дотации из федерального бюджета.

В Германии намерены отказаться от угольной энергетики к 2038 году

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