Экономика
В Германии намерены отказаться от угольной энергетики к 2038 годуRT на русском 15:33
Власти Германии приняли программу отказа от использования угля в энергетике к концу 2038 года. Об этом сообщает Deutsche Welle. Страна рассчитывает добиться таких результатов через дотации из федерального бюджета.
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69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
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В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли по меньшей мере 50 человек.
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"Свердловская область, Екатеринбург сообщают о пожаре в отдельно стоящем здании склада (ангар) на территории завода металлоконструкций по улице Альпинистов",- сказали в ведомстве.
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Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ
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Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Технологии
Цукерберг задумал объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Основатель Facebook Марк Цукерберг решил объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
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Обновлено в 11:27
Спорт
Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду
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Обновлено в 03:08
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Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
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«Монако» потерпел поражение в первом матче после отставки Анри
"Монако" потерпел поражение от "Дижона" в матче 22-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
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Авто
Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.
Обновлено в 04:45
Политика
Военный атташе посольства Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом
В качестве главы государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо признал военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва.
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Названы ТОП-5 самых беспроблемных иномарок на рынке России
Опубликован рейтинг пяти самых беспроблемных автомобилей на российском авторынке.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено в 09:01
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103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла
В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру.
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Общество
Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом
Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом.
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На Пискарёвском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда чтят на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены сотни тысяч жителей и защитников города.
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