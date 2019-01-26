Экономика
В Германии намерены отказаться от угольной энергетики к 2038 годуRT на русском 15:33
Власти Германии приняли программу отказа от использования угля в энергетике к концу 2038 года. Об этом сообщает Deutsche Welle. Страна рассчитывает добиться таких результатов через дотации из федерального бюджета.
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Общество
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий
Российский ученый, доктор технических наук, профессор Владимир Передерий стал ректором Южно-Российского государственного политехнического университета в 2009 году, в 2014 году был переизбран на второй срок.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
В Интернете появилось видео крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ВКС России Ту-22М3.
Обновлено в 19:33
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов
Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено в 16:44
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено в 15:37
Происшествия
В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли более 30 человек
В результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, на юго-востоке Бразилии погибли 34 человека.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа
В Саратовской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в рабочем поселке Лысые Горы.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке
По мнению полиции, стрельбу затеял молодой человек 21 года от роду. Двое из погибших, по предварительным данным, были его родителями.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Появилось видео с места столкновения 17 машин в Подмосковье
Очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову
Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.
Обновлено в 15:52
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 14:54
Политика
Дипломаты США покинули посольство в Венесуэле
Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова
Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено в 09:39
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз»
Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.
Обновлено в 18:21
Кино
Скончалась актриса Мюриел Павлоу
Обновлено в 19:35
Авто
Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.
Обновлено в 04:45
Музыка
Умер французский композитор Мишель Легран
Во Франции умер известный композитор и дирижер, обладатель трех кинопремий «Оскар», автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран, сообщает газета Le Monde со ссылкой на представителя музыканта.
Обновлено в 05:51
Общество
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ
Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета Ту-160 над Арктикой
Кадры полета опубликовал телеканала "Звезда". Всего самолеты провели в воздухе более 15 часов.
Обновлено в 13:22
Гаджеты
Новый iPhone может получить датчики утечки газа
Обновлено в 09:20
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Как и прежде, позже появится «заряженная» версия автомобиля — Renault Clio RS.
Обновлено в 03:08
Политика
Telegraph принесла извинения Меланье Трамп и выплатит ей компенсацию
Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за искажение фактов о ней в публикации от 19 января и выплатит супруге президента Соединённых Штатов компенсацию.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi
Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено вчера в 07:20
Космос
«Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.
Обновлено в 10:17
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа соседа
Обновлено в 18:05
Общество
Ветеран, живший на вокзале под Псковом, получил новую квартиру
82-летний ветеран и инвалид 2-й группы Михаил Лобанов десятки лет жил в пристройке на станции Выдумка в Псковской области.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Упавшего в колодец в Испании ребенка нашли мертвым
Тело двухлетнего мальчика, упавшего в технический 100-метровый колодец 13 января, достали.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Обновлено 24 января в 15:09