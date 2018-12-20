С полок магазинов в Германии временно исчезнут модели iPhone 7 и 8. В ближайшем будущем данные смартфоны не будут реализовываться в 15 официальных магазинах Apple в ФРГ.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite выйдет с разрешением экрана Full HD+ Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite выйдет с разрешением экрана Full HD+, что не относится к «старшим братьям» Galaxy S10 и Galaxy S10+, как предполагалось ранее.

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