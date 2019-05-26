В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипыИнтерфакс 02:53

с чего всё началось

Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн предупредил иудеев, что ношение кипы - традиционного мужского головного убора - может быть небезопасным в свете случаев нападений, пишет в воскресение газета The Guardian.

В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы

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