В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия КиселеваГазета.Ru вчера в 11:22

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева. Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке "серьезного преступления против украинского государства". По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс.

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

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